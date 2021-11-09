شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يشارك على ربيع فى "زومبى على جنبى" فى ثانى تعاون يجمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان عمرو عبد الجليل للمشاركة في فيلم "زومبى على جنبى" مع الفنان على ربيع، حيث يلعب من خلاله شخصية تحمل اسم "المعلم دهشورى"، ضمن أحداث الفيلم ليشارك بذلك على ربيع في ثانى فيلم لهما معًا، وذلك بعدما سبق وشاركه في فيلم "الخطة العامية".



عمرو عبد الجليل

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع الذي يقدم مطرب مهرجانات وحمدي الميرغني شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.



على ربيع

وكانت الفنانة ويزو انضمت للفيلم هى الأخرى بعدما اعتذرت شيماء سيف عن المشاركة فى الفيلم لتواجدها خارج مصر، مما حال دون وجودها فى العمل.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو عبد الجليل يصور أيضاً فيلم آخر حالياً مع الفنان مصطفى خاطر، يحمل اسم "مربع برمودة".