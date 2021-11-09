شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يطرح "شاب شاب" بمشاركة الرابر مروان موسى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم حميد الشاعرى أغنيته الجديدة "شاب شاب"، الذي يشاركه الغناء فيها الرابر مروان موسى اليوم الثلاثاء، وهى رؤية وتوزيع حميد الشاعرى، من كلمات فلكلور ليبى ومروان موسى.

من ناحية أخرى شارك النجم حميد الشاعرى في حفل زفاف ابنة الفنان هشام عباس منذ عدة أيام، والذى أقيم في الجونة، وقدم الكابو فى حفل الزفاف فقرة فنية أشعل بها أجواء حفل الزفاف.

وفى نفس السياق طرح الكابو حميد الشاعرى منذ أيام قليلة أغنية "غيرنا التاريخ"، كلمات: محمد البدرى، وألحان أحمد برازيلى، وتوزيع أحمد حسام والهامى دهيمة، إنتاج ياسر القصراوى.

وتقول كلماتها

ياه لو جيت بدرى حبه كنا هنرتاح يا شيخ

كان عم الكون محبه وغيرت التاريخ

هتلر قدام عينيك كان هيسلم قوام

ويبطل حرب خالص ويغني للسلام

ياه لو جيت بدرى حبه كنا هنرتاح يا شيخ

كان عم الكون محبه وغيرت التاريخ

هتلر قدام عينيك كان هيسلم قوام

ويبطل حرب خالص ويغني للسلام

وبيليه من ضحكه منك يجي يجرى لحد عندك

يلعب في الإسماعيلى من غير مايقول بكام

كان قيس بن الملوح ساب ليلي تقوم تروح

ويلف وراك ينوح بالليل والناس نيام

ياه لو جيت بدرى حبه كنا هنرتاح يا شيخ

كان عم الكون محبه وغيرت التاريخ