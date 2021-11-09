شكرا لقرائتكم خبر عن بجهاز محدش اشتراه ولإنقاذ أخوين من الإفلاس.. قصة ظهور أول فيلم ناطق بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت السينما شكل العالم وأثرت فيه، وكانت وما زالت من أكبر وأهم الاختراعات فى القرن الماضى التى أثرت على البشرية وعلى شكل الحياة.

ومر تطور السينما بمراحل عديدة من السينما الصامتة إلى الناطقة وكان لكل تطور من هذه التطورات تأثيرات كبيرة.

وكان أكبر تطور فى تاريخ السينما عام 1927 وهو التاريخ الذى نطقت فيه السينما ، وهو الحدث الذى كان فيه على المستوى الخاص إنقاذ لأكبر استديوهات هوليود وعلى المستوى العام تغير فى شكل العالم بظهور السينما الناطقة.

ولظهور السينما الناطقة قصة بدأت عندما أوشك الأخوان وارنر على الإفلاس وخسرا كل ثروتهم وكادا يعرضان الاستديو الذى يحمل اسميها فى هوليود للبيع فى المزاد ، ولم يبق أمامهما إلا مغامرة واحدة وأخيرة قررا أن يخوضاها، حيث اشترا جهازاً جديداً لإنطاق الأفلام كان صاحبه قد عرضه على العديد من الاستديوهات ولكنه قوبل بالرفض، حيث لم يجروء أى من أصحاب ومديرى هذه الاستديوهات على المجازفة بشراء واستخدام هذا الجهاز وكانوا يجزمون بخطورة هذه الخطوة على مستقبل السينما ، وهو ما كان يحدث دائماً مع كل اختراع جديد.

ولكن دفع اليأسالأخوان وارنر إلى الإقدام على هذه المجازفة واشتروا حق استغلال هذا الجهاز الجديد بثمن زهيد قبله صاحب الجهاز على الفور بعد أن رفضته كل الاستديوهات.

وكان الأخوان وارنر اشترا من بين القصص قصة اسمها " مغنى الجاز" كانت معدة لإنتاجها فى فيلم صامت من الدرجة الثانية ، ثم اختاراها لأول فيلم ناطق كبير يقدمان به الاختراع الجديد، وكانا قبلها أجريا تجربة فيلم عن قصة " دون جوان"، وكان الفيلم مصحوباً فقط بمؤثرات صوتية.

واختار الأخوان وارنر مطرباً للقيام ببطولة أول فيلم ناطق ، وكان وقتها المطرب "أل جونسون" قد أحدث ضجة على مسارح برودواى ، ولم يكن بإمكانهما ان يدفعا له الأجر الذى يستحقه ، فاتفقا معه على أن يقوم ببولة الفيلم مقابل نسبة مئوية من الأرباح، وهذه النسبة جعلت المطرب مليونيراً فيما بعد، حيث حقق الفيلم نجاحاً كبيراً وأرباحاً خيالية بسبب إقبال الناس على سماع ومشاهدة أول فيلم ناطق ، وأصبحت هوليود بين يوم وليلة مجنونة بالفيلم الناطق الغنائى ، وتهافتت الاستديوهات على شراء الجهاز الذى رفضوه من قبل ، وشجع ذلك المخترعين على اختراج أجهزة وطرق جديدة للسينما الناطقة.

وغير ظهور السينما الناطقة خريطة وأسماء نجوم السينما واهتزت عروش الكثير من النجوم الذين لمعوا فى السينما الصامتة ، حيث بدأ مندوبو الاستديوهات يبحثون عن أصحاب الأصوات الجميلة التى تصلح للغناء والتمثيل ، حيث تزامن ظهور السينما الناطقة مع الفيلم الغنائى، ولم تمر شهور حتى لمعت أسماء جديدة لم تكن موجودة من قبل.