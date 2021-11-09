شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح إلهام شاهين لمشاركة منة شلبى فى "اتجاه إجبارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح القائمون على مسلسل "اتجاه إجبارى" بطولة الفنانة منة شلبى، المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، الفنانة إلهام شاهين للمشاركة في بطولة المسلسل، الذى يكتبه محمد هشام عبيه، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، والمقرر عرضه فى 15 حلقة فقط.

ولم تحسم إلهام شاهين أمرها من الموافقة أو عدمها حتى الآن، خاصة أنها طلبت بعض التعديلات فى العقد وبعض التفاصيل، لاسيما أن المسلسل سيتم تصويره في لبنان، ومن المقرر أن يعلن صناع المسلسل توقيعها من عدمه خلال الأيام المقبلة، وحال عدم موافقة إلهام ستضطر الجهة المنتجة للبحث عن بديلة لها.



الهام شاهين

يذكر أن إلهام شاهين قدمت أحد حواديت مسلسل "زى القمر" وكانت بعنوان "حتة منى" ولاقت نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولتها كل من أحمد وفيق، مؤمن نور، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على.

وفى سياق آخر، يعد مسلسل "إتجاه اجبارى" هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سويًا فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سويًا مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوى.