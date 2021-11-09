شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجع بين ناهد السباعى ومحمد حاتم فى "منورة بأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع قصة حب بين الفنانة ناهد السباعى والفنان محمد حاتم خلال أحداث مسلسل "منورة بأهلها" للنجمة ليلى علوى وباسم سمرة، وينتمى العمل لنوعية الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج يسرى نصر الله.

مسلسل "منورة بأهلها" بطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد أخر من الفنانين ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "تمرة 2".

ويجسد باسم سمرة ضمن أحداث العمل شخصية "عادل"، الذى يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة، وتدور فى إطار إنساني اجتماعى يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها.

"منورة باهلها" يجمع ليلى علوى وباسم سمرة ويسرى نصر الله للمرة الثانية بعدما قدموا فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، وشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، أحمد داود، محمد فراج، محمد شرنوبى، انعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، محمد على رزق، لمى كتكت، علاء زينهم وزينة منصور.