شكرا لقرائتكم خبر عن موتوا أمي وهي عايشة.. ابنة نادية شكري بطلة مسرحية "العيال كبرت" تنفى أنباء وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رشا سامي العدل، ابنة الفنانة نادية شكري، الشهيرة بـ "سوسو" بطلة المسرحية الشهيرة "العيال كبرت"، صورة لأحد الأخبار المزيفة التي أكدت وفاة والدتها منذ أيام، بالرغم من تواجدها في العناية المركزة كما أوضحت ابنتها منذ أيام.

وكتبت ابنه النجمة الكبيرة بوست عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، قائلة: "كان عندي حق، انا ولا قلت أمي عيانة ليه ولا حد فينا يستاهل الوجع، حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان وانسانة وراء الخبر ده وشبيهه في جوجل او على يوتيوب ربنا يحرق قلبكم زي ما بتحرقوا قلوب الناس".



بوست رشا سامي العدل

وأضافت رشا سامي العدل "اللهم انت حسبي ونعم الوكيل منكم لله، من 4 أيام كمان!! موتوا أمي وهي بفضل الله عايشة وبتتنفس ولو سمعتوا الربورتاج تعرفوا قد ايه مهين وزبالة وحقير زي اللي عمله كدة".

وطالبت رشا سامى العدل، الدعاء لوالدتها الفنانة نادية شكرى بعد تدهور حالتها الصحية، وأعلنت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بنقل والدتها للمستشقى قائلة: "في طريقنا للمستشفى أرجو الدعاء لـ أمي فهي بأشد الحاجة له، ولعل دعوة بظهر الغيب تصيب ويتقبلها الله عز وجل".