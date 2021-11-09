شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفليه بالموسيقى العربية.. صابر الرباعى يحيى حفلا غنائيا فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم صابر الرباعى، حفلا غنائيا في باريس، في 5 فبراير 2022، ومن المقرر أن يقدم صابر باقة من أجمل أغانيه الحديثة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.



صابر الرباعى

فى سياق مختلف يستعد النجم التونسى صابر الرباعى، لإحياء حفلين غنائيين في مصر خلال الأيام الجارية، وذلك ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، على أن يكون حفله الأول يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية، اما الحفل الثانى سيكون يوم 13 نوفمبر على مسرح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

من ناحية أخرى طرح النجم صابر الرباعى، أحدث أغانيه، التى تحمل اسم "شد صحيح" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ألحانه وكلمات حاتم القيزانى، وتوزيع سامى المعتوقى.

وذلك بعدما طرح قبلها أغنية اخرى باسم "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب "المعطف" فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة 3 أيام.