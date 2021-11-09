شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم من تحضيرات حفلها في دبى: باقى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نانسى عجرم حفلا غنائيا، يوم 12 نوفمبر من الشهر الجارى ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي، وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

وروجت نانسى عجرم، للحفل عبر حسابها على تويتر، ونشرت فيديو من التحضيرات وكتبت قائلة:" باقى أقل من أسبوع على الحفل".

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، أول أمس السبت، كليب أغنيتها "مية وخمسين" والتي طرحتها على طريقة السينجل منذ 3 شهور، وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق.

وأعربت النجمة اللبنانية، عن سعادتها بكمية الرسائل التي تصل لها، بعض طرح كليبها الجديد "مية وخمسين"، وغردت نانسى عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أشعر بحبكم استمروا فى إرسال لى الرسائل الجميل واتفرجوا على كليب مية و خمسين".