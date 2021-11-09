شكرا لقرائتكم خبر عن "سكر مر" الحلقة الثانية .. سقوط فريال يوسف مغشيا عليها فى مدرسة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من حدوتة "سكر مر" الذى تعرض على قناة الحياة، ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب"، بطولة مراد مكرم وفريال يوسف، أحداثا مختلفة، حيث بدأت الحلقة بتعرض ابن مراد مكرم لغيبوبة سكر، بسبب أن زملاءه في المدرسة استبدلوا "العصير" بعصير داخله سكر، وهو ما جعله يشعر بتعب ويصاب بإحالة إغماء.

وفى السياق ذاته، حدث خلاف بين إيهاب فهمى ومنة فضالى بسبب، أن زوجها السابق كان مسافراً واضطر أن يرسل لها ابنتها ليجلس معاها لحين عودته، وهو ما اعترض عليه إيهاب فهمى، ودخلا في نقاش حاد حول مكوث الطفل معهما في المنزل .

وفى نهاية الحلقة، وبعد حديث فريال يوسف والدة الطفل تامر، مع الاخصائية الاجتماعية في مدرسته، نصحتها أن تحاول تقرب من طفلها، وأن تغرس بداخله روح البطولة، خاصة أنه يعانى من مرض "السكرى" وهو بالوراثة منها، وبعد الحديث، ذهب فريال لطريقها، ولكنها سقطت مغشياً عليها في المدرسة، ويرجع ذلك لكم الضغوطات والصعاب التي تواجهها أو تشعر بها، لتنتهى الحلقة الثانية في إثارة وغموض.

حدوتة "سكر مر" بطولة فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، الطفل آدهم وهدان وعدد آخر من الفنانين الشباب والأطفال، والحدوتة تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السلام.