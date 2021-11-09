بعد قرار هاني شاكر.. حسن شاكوش يكشف حقيقة غنائه “الفاظ اباحية”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 02:51 صباحاً - في اول تعليق له على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، بتوقيفه نهائيا عن الغناء، موضحا أنه حتى الآن يقيم حفلات في الخارج، ومحترم قرار النقابة بمنعه من إقامة حفلات في مصر.

وعن تصريح هاني شاكر “بناقص حسن شاكوش”، قال شاكوش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “هاني شاكر يقول اللي هو عاوزه، أنا مليش شغلانة تانية، كان عندي حفلات خارج مصر، ومحترم قرار النقابة”.

وأردف: “عايز أرجع أشتغل في بلدي، مينفعش أشتغل برا وأبقى موقوف في بلدي، ودي كانت أول غلطة ليا”، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات ليعود للغناء في مصر مرة أخرى.

كما نفى حسن شاكوش, ردا على سؤال من الاعلامي عمر واديب، غنائه اي اغنية تتضمن الفاظ اباحية.

وقال شاكر خلال لقائه مع برنامج “et بالعربي”: “الغلط اللي غلطه ده أنا وكل المجلس معايا سحبنا ترخيصه تماماً دون رجعة، بناقص حسن شاكوش.. أطلع أغني غنوة إباحية على المسرح، وأغلط في فئة مهمة في الموسيقى العربية، الطبالين ولادنا وإخواتنا، المثل موجود أنا عارف، لكن يطلع يقوله على المسرح ويبقى قاصد الإهانة هذا لا يجوز”.