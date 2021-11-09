نجمة “العيال كبرت” والزوجة السابقة لسامي العدل في حالة حرجة.. وابنتها تطلب الدعاء لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 02:51 صباحاً - نُقلت الفنانة المصرية “ناديا شكري” إلى المستشفى وذلك بعد تدهور كبير في حالتها الصحيّة، حيث أنها كانت في حالة حرجة.

ونشرت ابنتها مصممة الأزياء رشا ابنة الفنان الراحل سامي العدل صورة لوالدتها عبر حسابها الخاص على فيس بوك” أعلنت فيها نقل والدتها للمستشفى قائلة: “نحن في طريقنا للمستشفى وضع أمي الصحي خطر”.

وطالبت ابنتها المتابعين بالدعاء لها فتابعت قولها: “اتمنى منكم ان تدعو لوالدتي فهي في أمس الحاجة إلى دعائكم وربما دعوة في ظهر الغيب يتقبّلها الله عز وجل”.

وخلال وقت سابق كانت رشا قد استغاثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حاجتها لأسطوانة أكسجين طبي سريعاً حيث أنها أكّدت بأن والدتها تمرّ بحالة صحية طارئة ولم تكشف عن التفاصيل.

ويشار إلى أن الفنانة ناديا شكري عرفت طريق النجومية من خلال مسرحية العيال كبرت وذلك عند قيامها بدور المراهقة سحر مع النجوم أحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي وكريمة مختار وحسن مصطفى.

كما شاركت بادوار سينمائية مهمة منها مرأة بلا قيد، مدينة الصمت، للحب قصة أخيرة، وسافرت إلى استراليا عقب طلاقهما من النجم سامي العدل.