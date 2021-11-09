أروى عمر تنهار من البكاء بسبب صورة مسربة.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 02:51 صباحاً - نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية، أورى عمر، فيديو تستغيث فيه بالمتابعين طالبة منهم عدم تداول فيديو نشر بالخطأ على حسابها الشخصي أثناء تواجدها مع أصدقائها.

وظهر الفيديو الذي يحمل صوت أروى عمر فقط تبكي فيه مطالبة كل من حفظ الفيديو أو الصور التي نشرت على حسابها مسحها وعدم نشرها أو تداولها مرة أخرى كي لا يتسبب لها الأمر في مشكلة.

وتابعت أروى عمر وهي باكية في حالة من الانهيار: “الفيديو نزل بالغلط اسالكم بالله والله يحفظ لكم عيالكم وبناتكم اللي حفظ الصورة لا يطلعها”.

وأكدت أورى عمر في منشور لاحق على حسابها أنها ستقاضي كل من قام بالتشهير بها، معلقة: “القانون سيربي الجميع”، مبينة أنها قدمت شكوى بمسربي صورتها

وكانت أروى عمر قد نشرت فيديو عن طريق الخطا ظهرت فيه أجزاء من جسدها ثم قامت بحذفه، إلا أن بعض متابعيها قاموا بالتقاط صورة للشاشة وبدؤوا بنشرها.