الفنان أحمد خليل بحالة صحية حرجة بعد اصابته بكورونا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 02:51 صباحاً - أفادت مصادر مقربة من الفنان المصري أحمد خليل بتدهور حالته الصحية؛ إثر إصابته بفيروس كورونا، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

من ناحيته، أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أنه لا يعرف شيئا عن صحة الفنان أحمد خليل، وأن هاتفه المحمول مغلق، وهو نفس الشيء الذى أكدته الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الصحى بالنقابة، حيث أوضحت أن النقابة لم يصلها أى شيء بخصوص صحة الفنان أحمد خليل، ونسعى حاليا للتواصل معه، ولكن من الواضح أنه موجود في مكان ليس به شبكة أو هاتفه مغلق.

وكانت قناة “صدى البلد” المصرية، كشفت عن إصابة الفنان أحمد خليل، بفيروس كورونا خلال تصوير حكاية “حكايتي مع الزمان”، إحدى حكايات “مسلسل إلا أنا”.

يشار إلى أن الفنان أحمد خليل، كان قد صور بعضا من مشاهده في المسلسل، داخل أحداث العمل، وذلك في أثناء اليومين الماضيين، وبعد فترة التصوير، حصل أحمد خليل على إجازة لعدم وجود مشاهد تصويره له خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مسلسل حكاية “حكايتي مع الزمان”، من مسلسل “إلا انا”، وهو من بطولة الفنانة ميرفت أمين، وأحمد خليل وأشرف زكي وليلى عز العرب ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.