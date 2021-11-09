شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى وديانا حداد يجتمعان فى أغنية جديدة.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم اللبناني عاصى الحلانى لـ"الخليج 365" إنه يجهز أغنية دويتو مع النجمة ديانا حداد من ألحان سليم سلامة، معلقًا: "الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور خاصة أنها تتميز بصوت قوى ومميز ويجمعنى بها علاقة صداقة قوية وسوف تكون باللهجة البدوية ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور أثناء طرحها".

وتعد هذه المرة هى الثانية التي تجمع بينهما، حيث تعاونا من قبل فى كليب "روميو وجوليت"، من كلمات أحمد العلوى، وألحان طلال.





وأعرب مؤخرًا النجم اللبناني عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فى دورته الثلاثين، والتى تقام على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، والذى يعد أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف: مهرجان الموسيقى يلتف حوله كل نجوم الغناء في العالم العربى، ويعتبر عملة نادرة كمنهجه الذى يرسخ في وجدان الأجيال الجديدة".

وأشار إلى أنه دائما يحرص على وجوده بين الكبار والمشاركة فيه حيث أنه حدث يخلد إسم كل من يشارك في فاعلياته وسوف يتذكره الأجيال باستمرار، وأنا شخصيا سعيد أن ينتظر جمهورى كل عام حفلتى .

وأحيا مؤخرًا النجم اللبناني عاصي الحلاني واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين المقام على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، بدأها بأغنية "كبيرة يا مصر"، وبعدها قدم عددا من الأغاني منها (يا طير وجن جنوني وبحبك وبغار وإن كان عليا وقولي جاية وأني مارق مريت وطول عمري بسمعهم)، كما قدم أغنية "سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية أحلف بسماها وبترابها.