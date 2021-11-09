شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ونهال عنبر: لا نعرف شيئا عن صحة أحمد خليل وهاتفه مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أنه لا يعرف شيئا عن صحة الفنان أحمد خليل، وأن هاتفه المحمول مغلق، وهو نفس الشيء الذى أكدته الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الصحى بالنقابة، حيث أوضحت أن النقابة لم يصلها أى شيء بخصوص صحة الفنان أحمد خليل، ونسعى حاليا للتواصل معه، ولكن من الواضح أنه موجود في مكان ليس به شبكة أو هاتفه مغلق.

وكانت بعض الأخبار قد ترددت عن نقل الفنان أحمد خليل لأحد المستشفيات، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، خاصة أنه أعلن عنها خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن الفنان أحمد خليل يُعرض له حاليا "حكايتى مع الزمان" وهي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، بطولة كل من: ميرفت امين، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جوده، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.