شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة "أم العيال" الحلقة الثانية.. أحمد وفيق يوافق على زواج ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الثانية من حدوتة "أم العيال" إحدى حواديت مسلسل "زى القمر"، بطولة رانيا فريد شوقى وأحمد وفيق، والذى تعرض على قناة CbC، من إخراج شيرين عادل، وتأليف عمرو الدالى، ولاقت الحلقة تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، لاسيما ان أحداثها تدور في إطار من الاثارة والتشويق، وبدأت الحلقة بموافقة أحمد وفيق على زواج ابنته من عوض - مصطفى منصور.

وحاول سلام – محمود عمرمو ياسين من والدته رانيا فريد شوقى، أن يشرح لها رغبته في السفر إلى إيطاليا مع صديقه، وأكد لها أن الحال أصبح صعب للغاية، وأنها تجرى على على اخواته الـ 7، وهو يرغب في تعديل حال العائلة، فضلا عن أنه يريد المساعدة في زواج شقيقته، وطلب من والدته 50 ألف جنيه من أجل السفر.

حدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.