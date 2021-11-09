مروجي الشائعات عن صحة نادية شكري.. ابنتها: "ربنا يحرق قلبكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة رشا سامي العدل، ابنة الفنانة نادية شكري عن استيائها من نشر أكاذيب تتعلق بحالة والدتها الصحية.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "كان عندي حق! أنا ولا قلت أمي عيانة ليه ولا حد فينا يستاهل الوجع، حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان وإنسانة وراء الخبر ده وشبيهه في جوجل او على يوتيوب، ربنا يحرق قلبكم زي ما بتحرقوا قلوب الناس".

وتابعت "اللهم انت حسبي ونعم الوكيل منكم لله، من ٤ ايام كمان!! موتوا أمي وهي بفضل الله عايشة وبتتنفس ولو سمعتوا الريبورتاج تعرفوا قد ايه مهين وزبالة وحقير زي اللي عمله كدة".

كانت رشا كتبت منشورًا، قبل ساعات عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "بعد تجربتي الوحشة قوي أيام تعب بابا من كلام عن لساني لم أقوله ومن تعليقات وحشة جدا في حق بابا من ناس ربنا يسامحهم تسببت في ألم ووجع ليا ولأهله والمقربين ولكل إنسان بيحب والدي إتعلمت الأدب، اه أنا ممتنعة عن الرد وطلبت من نقابتي الموقرة عدم الرد عن لساني فيما يخص والدتي الفنانة نادية شكري وهما احترموا ده فمن فضلكم احترموا ده".

وأضافت "موبايلي مش طبيعي يرن متواصل لدرجة إني مش عارفة اكلم أو أرد على مكالمات من أهلنا و الدكاترة ولما اقفل على حد يفضل وراء الموبايل رن رن ما يفصلش مش مديني فرصة أعمل مكالمة واحدة".

وتابعت: "يوصل بالبعض محاولة الاتصال بنمرة والدتي بلا توقف أيضا وإرسال رسائل وهي في الحالة دي مش من الذوقيات نهائي واحتراما لكل الناس أنا ماعملتش بلوك لأي حد لأني عارفة إن فيه بعضهم فعلا عايز يطمئن على والدتي مش مجرد سبق صحفي".

واستكملت: "اللي بقوله على حسابي الشخصي في إنستجرام أو فيسبوك هو اللي هايتقال حتى لو في مكالمة، أنا طلبت الدعاء لأمي ربنا يقومها بالسلامة وده كل ما تحتاجه الآن، قيل وقال مش مسموح بيه أولا وأخيرا علشان حالتها هي شخصيا النفسية لا تتضرر مما قد يسبب في تدهور حالتها الشخصية بيتهيألي مش بطلب المستحيل".

واختتمت رشا حديثها: "ماما تم نقلها للمستشفى علشان يكون فيه رعاية أحسن لحالتها مش اكتر أرجوكم اكتفوا بالدعاء".

أعلنت الفنانة رشا سامي العدل، مرور والدتها الفنانة نادية شكري بأزمة صحية، وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء، وذلك يوم الخميس الماضي.



وكتبت "رشا" عبر حسابها على فيسبوك: "رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني.. أدعوا لأمي.. أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه.. يا رب يا رب يا رب قوم أمي بالسلامة وعديها على خير".

جدير بالذكر أن رشا هى ابنة الفنان القدير الراحل سامي العدل ووالدتها هي الفنانة نادية شكري.