بالصور| مروان خوري وفايا يونان يحييان ثامن ليالي مهرجان الموسيقى العربية 30

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، فعاليات دورته الثلاثين، وشارك في إحياء ليلته الثامنة اليوم الاثنين 8 نوفمبر، الفنان الكبير مروان خوري، والفنانة فايا يونان.

قدم مروان خوري تحية لمصر وأكد أنها قبلة الفنانين ثم تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بنخبة من أعماله الخاصة، منها: يا رب، مهلا على قلبي، أكبر أناني، كل القصايد، حط النقط، لو، قصر الشوق، كمل حياتك، الدلعونا، بتمون، مغرم، إلى جانب باقة من أعمال زمن الفن الجميل، منها: هوا يا هوا، هان الود .

قبله وجهت السورية فايا يونان التحية للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وقدمت الشكر للدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا والقائمين على المهرجان، وبصوت دافئ لامست مشاعر الجمهور بعدد من أعمالها، منها: غن، مثل اليوم، يا ليته يعلم، يا قاتلي، في الطريق إليك، أحب يديك، إلى جانب يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش، وحياتك يا حبيبي لسيد مكاوي، وحشتني لسعاد محمد .

كما طوع الدكتور ماجد سرور آلة القانون لعزف مؤلفة غربية كلاسيكية للموسيقار الإيطالي فيتوريو مونتي ولحن أغنية عيناك ليال صيفية للراحل الدكتور جمال سلامة .

وأقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة سداسي شرارة بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة تضمن مختارات من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة .

وشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي بمشاركة المطربين: محمود عبدالحميد، عصام محمود، ريم حمدي، سمية وجدي، عبير أمين وتامر عبدالنبي .

كما قدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا لكورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام ضم مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.