عمر طلعت زكريا يكشف موعد عرض أولى حكايات " نصيبي وقسمتك 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان عمر طلعت زكريا عن موعد عرض أولى حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

ونشر عمر صورة تجمعه بالفنانة كارولين عزمي، عبر حسابه الرسمي موقع "إنستجرام"، وعلق: "وكان فضل الله عليك عظيمًا، انتظروني في مسلسل نصيبي وقسمتك، على شبكة قنوات أون ابتداء من 20 نوفمبر".

جدير بالذكر أن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" ضم عدد من الحكايات، منها "ما تيجي يا مليجي" للفنان محمد الشرنوبي، دنيا عبدالعزيز، ومحمود حجازي وآخرين، وإخراج مصطفى فكري، وحكاية "براد شاي" بطولة هبة مجدي وهاني عادل، وحكاية "اتفضل في الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، وحكاية "أكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، وحكاية "مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، وحكاية "ع الهادي يا زبادي" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، وحكاية "كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وحكاية "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبري وميرنا نور.

