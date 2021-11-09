بوسي في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة والفنانة بوسي جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وظهرت بوسي في الصور بملابس أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها.

واحتفلت المطربة بوسي بتحقيق أغنية "أبيع الدنيا" 2 مليون متابع، عبر موقع "يوتيوب"، منذ أيام.

ونشرت بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "الحمد لله".

وطرحت المطربة بوسى أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، سبتمبر الماضي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذي يعتبر ثالث تعاون معها، إذ تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

