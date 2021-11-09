تارا عماد لـ"الخليج 365": لم أشعر بالخوف من "المُلحد".. وأنا "لاسعة" في "الجواهرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعيش الفنانة الشابة تارا عماد حالة من النشاط الفني، إذ تشارك في بطولة أكثر من عمل سينمائيا وتليفزيونيا: "المُلحد"، "الجواهرجي"، "بيت المعادي" و"تحقيق".

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قالت تارا عن فيلم "الملحد": "أفلام الكاتب الكبير إبراهيم عيسى تحمل فكرا مختلفا وجريئة، وتحمست جدا للمشاركة في العمل، وأنا أقرأ السيناريو لأول مرة كنت متأكدة أن الفيلم سينال إعجابي، ولا أظن أنني شعرت بالخوف، بالعكس أنتظر عرض الفيلم لمعرفة رد فعل الناس، ولو لم أكن بالفيلم كنت سأحب مشاهدته".

"المُلحد" تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: حسين فهمي، وأحمد حاتم.

وعن فيلم الجواهرجي، أوضحت "أقدم خلاله دور شخصية لاسعة عايشة في كوكب تاني ونزلت الكوكب ده فجأة متخيلاها كده، اللي في قلبها على لسانها طول الوقت، خمسين ألف فكرة في دماغها، متحمسة وعندها طاقة رهيبة، بتضحكني أوي عايزة أقولها إهدي استني ارجعي خطوة لورا".

"الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، منى زكي، إخراج إسلام خيري.

وأكدت تارا أن مسلسل "بيت المعادي" من المقرر عرضه على إحدى منصات العرض، وعنه تقول "مسلسل إثارة على لايت كوميدي ودراما عائلية، دوري فيه شخصية عجباني اوي أُغرمت بيها، راسية وأحببت طريقة تعاملها مع من حولها، مش متسرعة وحابة أشوف ردود أفعال الناس عليها".

"بيت المعادي" إخراج محمد سلامة، بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد.