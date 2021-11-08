أمل رزق تنشر الصورة الأولى لابنتها بعد خروجها من غرفة العمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة أمل رزق الصورة الأولى لابنتها لمى كتكت، عقب خروجها من غرفة العمليات، وطمأنت الجميع على حالتها الصحية.

وعلقت أمل "ألف حمد وشكر لله وألف شكر لكل حبايبي اللي كلموني وبعتولي، يطمئنوا على لمى وبعتذر لعدم الرد لإني طول وقت العملية كنت بدعي بس والحمد لله خرجت بالسلامة، والله مش عارفة أشكركم إزاي".

كانت الفنانة أمل رزق، أعلنت خضوع ابنتها لمى كتكت، لعملية جراحية، ونشرت صورة لابنتها من المستشفى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه، بنت عمري داخلة العمليات بعد ساعتين.. اكرمنا يا رب".

وانهالت التعليقات من الجمهور وعدد من نجوم الفن، أبرزهم: رانيا محمود ياسين، إيناس عز الدين، وآخرون.

يذكر أن لمى كتكت شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، جميلة عوض، ومن إنتاج جمال العدل.