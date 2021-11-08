فيديو| أحمد فهمي يتعرض لموقف محرج بعيد ميلاده: "ده مش لذيذ خالص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض الفنان أحمد فهمي لموقف محرج بسبب تشابه اسمه مع الفنان ومطرب فريق "واما" أحمد فهمي.

وتلقى "فهمي" تورتة عيد ميلاده مطبوع عليها صورة الفنان أحمد فهمي أحد أعضاء فرقة واما.

ونشر فهمي مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه: "فهمي وفهمي ماشي، الناس بتتلخبط ما بينا ماشي، لكن تورتة عيد ميلادي تجيلي عليها صورتك، ده مش لذيذ خالص".

وأضاف "هابي بيرث داي فيتو"، وهو ما علق عليه أحمد فهمي قائلا: "فيتو دي تبوظ سمعتي، ومش حلوة عشانك، فيتو دي طرية قوي، لو حد حيبعتلك حاجة تاني خليه يتأكد من العنوان الأول، حبيبي".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، طرح مؤخرا الإعلان الأول لـ"فهميات" العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP، وكتب عبر تويتر: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip".

وأضاف: "سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور، واستنوا مفاجآت كتير قريب".

