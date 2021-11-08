محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه سحب ترخيص مغني المهرجانات حسن شاكوش بشكل نهائي وبدون رجعة، وذلك اليوم الأثنين الموافق 8 نوفمبر الجاري.

وتحدث خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: "الغلط اللي غلطه دا أنا واحد من الناس والمجلس معايا كلنا، قررنا سحب ترخيصه تماما ونهائيا، لأن الحقيقة إحنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية من الفن.. هذه النوعية الغريبة والعجيبة اللي احنا بنشوفها في الفن النهاردة، بناقص حسن شاكوش".

وأضاف: "المشكلة كبيرة وخطيرة، وعلى قد اللي اتعمل دا، متعملش في أي حته، مش بس في مصر يطلع يغني غنوة إباحية على المسرح، ويخلي الجمهور يشاركه غنائها".

وفي هذا التقرير نعرض لكم أزمات واجهت مطرب المهرجانات حسن شاكوش:

شائعة القبض عليه

في أكتوبر 2020، تداول عدد من المواقع الإخبارية، أن مغنيي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، ألقي القبض عليهما أثناء غنائهما دون تصاريح، وإقامة حفل مخالف لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بشأن جائحة كورونا بمنطقة المنصورية.

ومن جانبه، نشر حسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، صورة له علق بها على الخبر، قائلاً: "أنا الحمد لله بخير ومفيش أي حاجة صح من الخبر اللي نزل.. خبر كاذب".

أزمة حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

في نوفمبر 2020 أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا تستنكر فيه دعوة الموسيقار هاني مهنا مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في حفل زفاف ابنته هنادي مهنا.

ورد نجم المهرجانات حسن شاكوش على رسالة الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الممثلة هنادي مهنا، بعد حضوره وزميليه عمر كمال، وحمو بيكا، حفل زفافهما.

ونشر شاكوش، عبر حسابه على "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح وهما يوجهان له ولعمر كمال وحمو بيكا الشكر بعد حضورهم حفل زفافهما، وعلّق حسن: "ربنا يسعدك يا هنادي وإحنا مش زعلانين وألف مبروك وإحنا اتشرفنا إننا جينالك.. ربنا يسعدك يا هنادي إنتِ وأحمد يا رب، ألف مبروك".

خلافه مع ريهام سعيد

أثار مطرب المهرجانات حسن شاكوش، جدلًا واسعًا بعد خروجه في مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، رد خلاله على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد ضده في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وظهر "شاكوش"، في بداية الفيديو وعرض فيديو لريهام تشكره خلاله على معايدته لها في عيد ميلادها، وتطرق في الحديث عن سبب وصفها له بـ"العدو"، خلال لقائها ببرنامج شيخ الحارة والجريئة، قائلًا: "في الصيف اللي فات أنا كنت في الساحل الشمالي وهي كلمتني وطلبت مني أني أروح أحضر حفلة تخرج مع أولادها وأصحابهم، وفي الفترة دي أنا كنت في مشاكل مع النقابة ومكنش ينفع أني اشتغل وأنزل حفلات".

وتابع: " قولتلها إني محترم قرار النقابة ومش هينفع أغني في حفلات قالتلي متقلقش وطلبت منها إنها متعملش دعاية وهي قالتلي إن ولادها وصحابهم بس اللي هيكونوا موجودين بتاع 10 أو 15 واحد".

وأضاف: "هي بتقول إني طلبت منها مبلغ ضخم جدًا، أنا مطلبتش غير 30 ألف جنيه، قالتلي هتاخد 30 ألف وأنت هتقعد ربع ساعة، وفي النهاية اتفقنا على 10 آلاف جنيه وقولتلها تديهم للناس اللي معايا أنا مش هاخد حاجة".

وأوضح "شاكوش": "لما وصلت القرية لاقيتها عاملة دعاية كبيرة وعدد الحضور كان يزيد عن 200 فرد، الأمن رفض يدخلني عشان ميحصلش حاجة لكنها بعتت ابنها دخلني".

واختتم حسن شاكوش حديثه في الفيديو قائلًا: "أنا مخدتش منها جنيه، كلمتني بعدها وفضلت تقولي انا راجعة التليفزيون ومش عارف إيه وبعدين عملتلي بلوك فعملتلها بلوك، وبعد كدا هي اتصلت بيا عن طريق فريق الإعداد عشان أظهر معاها وأنا رفضت".

مشاجرة مع رضا البحراوي

شهد أحد الملاهي الليلية في الساحل الشمالي وقوع مشادة قوية ومشاحنات بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والمطرب الشعبي رضا البحراوي وفرقته، وذلك في الحفل الذي أقيم أغسطس الماضي.

مصدر في نقابة المهن الموسيقية في تصريح لـ"الخليج 365"، علق على المشاجرة وقتها، وقال: "حتى الآن لم يصلنا أي شكوى من أطراف الأزمة حسن شاكوش أو رضا البحراوي، وفي حالة وجود الشكوى يتم تحويل الطرفين إلى تحقيق إداري".

وتابع: "ما حدث مكانه أقسام الشرطة، والشق الجنائي يتم نظره أمام النيابة العامة، وذلك في حالة لجوء أحد لها، أو تقديم محضر عن الواقعة، ولم يحدث ذلك حتى الآن".

وكانت المشادة قد بدأت مع صعود مطرب المهرجانات حسن شاكوش في حضور فرقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وبعد شد وجذب غادر الأول مكان الحفل، وصعد البحراوي إلى المسرح وقال: " شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله.. بس للأسف خد بعضه وجرى.. عايزه يدعي لحمو بيكا".

إيقافه لمدة شهر عن الغناء

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

الصلح بينه وبين رضا البحراوي

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن أزمته مع الفنان الشعبي رضا البحراوي جاءت "في ساعة غضب".

أضاف شاكوش، في تصريحات للصحفيين خلال حضورهما التحقيق في مقر نقابة الموسيقيين، "دي أول مشكلة ليّا في المجال، وكانت ساعة غضب وعمرها ما هتتكرر تاني، وأنا بتأسف للنقابة من قلب النقابة، وبتأسف لكل طبال وعازف ولكل جمهوري على أي لفظ سمعوه".

تابع: "رضا البحراوي أخويا وحصل سوء تفاهم واتحل الحمد لله، وأقول للأستاذ هاني شاكر إننا أسفين له ولجمهور مصر كله".

إلغاء تصريح

كشف علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، عن قرار تم اتخاذه من النقابة ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد التحقيق معه.

وقال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم اتخاذ قرار ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.

وأضاف، أن شاكوش لن يمارس الغناء مرة أخرى بعد سحب وإلغاء التصريح له، مؤكدا أنه ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية.

اعتذاره لهاني شاكر على الهواء

قدم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا على الهواء للجمهور بعد المشاجرة التي وقعت بينه وبين مطرب المهرجانات رضا البحراوي.

وقال شاكوش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أعتذر لكل الناس وكل جمهور حسن شاكوش عن أي لفظ خارج صدر مني والشتيمة كانت غصب عني وأنا اتشتمت بأمي"، لافتًا إلى احترامه قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن العمل إلى أجل غير مسمى.

ووجه حسن شاكوش رسالة للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قائلا: "دي أول غلطة أنا عملتها وطلعت أنا ورضا اتأسفنا للجمهور والنقابة في فيديو، وقولنا إن إحنا هنتصالح في النقابة باعتبارها بيتنا".

حسن شاكوش يناشد الموسيقيين

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه قام بإلغاء الكثير من الحفلات الغنائية بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه.

أضاف شاكوش، خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "أنا لغيت حفلات كتير، وواخد عرابين من ناس كتير، في ناس رفضت تاخد العربون بتاعها وقالت لازم تيجي تشتغل، وناس وافقت تاخد العربون، وأنا كده هيحصلي مشكلة لأني ملتزم بعرابين شغل ومواعيد مع الناس اللي عاملين دعاية ليّا وخسرانين فلوس وباعوا تذاكر، لكن هعمل إيه أنا ملتزم بقرار النقابة".