تركيب ديكورات "اللمبي في الجاهلية" لمحمد سعد تستغرق 3 أيام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

48 ساعة تفصل الفنان محمد سعد، عن مقابلة جمهوره في المملكة العربية السعودية، ليقدم لهم عرضه المسرحي الجديد "اللمبي في الجاهلية"، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك في 10 نوفمبر الجاري.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن ديكورات المسرحية تعتمد على شاشات العرض، ولا تتطلب بناء ديكورات، لذلك يستغرق تركيب الديكور ٣ أيام فقط".

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي انتهى قبل يومين من تقديم مسرحيته "سلام مربع" لجمهور موسم الرياض، واستغرق بناء ديكور مسرحيته 15 يومًا في مصر ومثلها في السعودية، وكان ديكورًا ضخمًا ومتحركًا لحارة وقصر وفرح شعبي.

تعرض مسرحية "اللمبي في الجاهلية" لنجم الكوميديا محمد سعد، ضمن موسم الرياض 2021.

المسرحية تُعرض في الفترة من الأربعاء 10 نوفمبر 2021 إلى الأحد 14 نوفمبر 2021، الساعة 09:00 م، على مسرح بكر الشدي - البوليفارد.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإليكترونية.