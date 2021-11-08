أشرف زكي ينفي شائعة اختيار نقيبا جديدا للممثلين خلفا له

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعرب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن إندهاشه إزاء ما يروجه البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن انتخاب الفنان أحمد عبدالعزيز نقيبا للممثلين.

وقال زكي إنه تفاجأ اليوم بنشر خبر مغلوط عبر إحدى حسابات "فيسبوك"، عن اختيار الفنان أحمد عبدالعزيز نقيبا للممثلين، مضيفا أن ما جرى يوم الجمعة الماضي من انتخابات كانت للتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة .

واعتبر زكي أن من يقوم بترويج مثل هذه الشائعات والأخبار المغلوطة، إنما يسعى لإحداث حالة من البلبلة والتشتت داخل الوسط الفني، مشيرا إلى أنه سيقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مثل هؤلاء.

كانت انتخابات التجديد النصفي قد أسفرت عن فوز ستة أعضاء، هم منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبدالله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.