أحمد حاتم لـ"الخليج 365": "الملحد" مسؤولية كبيرة ووارد أن يثير جدلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصف الفنان أحمد حاتم، تجربته في فيلم "الملحد" بالمهمة، واعتبرها مسؤولية كبيرة، لافتًا إلى أن الكاتب إبراهيم عيسى اسما كبيرا، وكتب عمل ذكي جدا جدا، على حد تعبيره.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تناقشنا كلنا في التجربة ووصلنا لحاجة ان شاء الله تبقى مهمة ومشرفة وذات قيمة"، مؤكدًا أن من الوارد أن يثير الفيلم الجدل وأنه فكر في ذلك وقت عرضه عليه، موضحًا "خفت لكن لقيت نفسي عايز أعمله، محتاجين نتكلم في حاجة زي كده ونواجه، أتمنى يا رب إن الموضوع يتلقاه المشاهد بنفس احساسي".

"الملحد" تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين.

يُعرض لحاتم الفترة الحالية فيلم "عروستي" بدور العرض السينمائي، بالاشتراك مع الفنانة جميلة عوض، وعن العمل قال "التيمة دي بحبها وشايف إنها مش موجودة عندنا كتير، وبحب اتفرج عليها من زمان".

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة صابرين، محمود البزاوي، ومروان يونس وزينب غريب وندى أكرم.