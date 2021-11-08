"المهن التمثيلية" تصدر قرارا بمنع التعامل مع منتج "هوست" والتقدم ببلاغ للنائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، قرارا بمنع تعامل أعضائها مع منتج فيلم "هوست"، وكذلك المنتج الفني حاتم فاروق والمنتج الفني محمد فاروق.

وقال د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ال٣ أشخاص.

وأضاف زكي، أن هذا القرار جاء نظرا لعدم منح المنتج الممثلين مستحقاتهم المالية، ولعدم حصوله على تصريح من النقابة المختصة.

وكانت الفنانة منة فضالي استغاثت بنقابة المهن التمثيلية ورئيسها د.أشرف زكي وإيهاب فهمي، بسبب تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي وأسرة فيلم جديد كان من المفترض أن يرى النور قريبًا، لولا تدخل "النقابة" واتخاذها إجراءات سريعة.

وقالت منة: "عرض عليّ منتج، سيناريو فيلم سينمائي، للعرض على إحدى المنصات الرقمية، وتم الاتفاق بينهما وفوجئت مع أول يوم تصوير بتغيير كاست الممثلين ووجود أشخاص لا أعرفهم، مع بعض زملائي ومن بينهم الفنان مجدي كامل، وللأسف كتير من المشاركين في العمل لم يحصلوا على أجورهم، وبعدها توقف الفيلم لمدة شهر كامل، وقام بزيارتي في منزلي مع منتج يدعى حاتم، كنت أول مرة أتعامل معه أيضًا، وعرضوا عليّ ظروف الفيلم والأزمات التي تعرضوا لها".

وأضافت منة فضالي، في بث مباشر على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعدها قامت جهة الإنتاج بتغيير كل كرو العمل ممثلين وفنيين وكل الأشخاص أمام وخلف الكاميرا، ليتهربوا من سداد أجورهم، وتعرض الكثير من طاقم الفيلم للضرب على يد شخص بلطجي استعان به المنتج وقام بحبس البعض داخل غرفة معزولة، لمجرد أنهم يطلبون حقوقهم.

وتابعت "حرام تعب ناس يترمي في الأرض، د.أشرف زكي وعد بجلب الحقوق لكل العاملين في هذا الفيلم، لدي عقود مع هذا المنتج، وتقدمنا بشكاوى لنقابة المهن السينمائية، والغريب في قانون النقابة أن الشكوى قيمتها 1000 جنيه لغير أعضاء النقابة، فكيف لعامل بسيط أن يدفع هذا الرقم بحثًا عن أجره البسيط، يجب أن تكون هناك رأفة".