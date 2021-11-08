أديل تنسحب من المسرح باكيةً.. والجمهور يدخل في موجة ضحك هستيري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انهارت المغنية العالمية أديل بالبكاء على المسرح خلال إحيائها حفلها الأول أمام الجمهور، في حلقة خاصة بعنوان (An Audience With Adele) سيتم بثّها في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) على قناة ITV.

وأثناء تأدية أديل أغنيتها، انضم إليها على المسرح صديق طفولتها، الكوميدي آلان كار، ما أدى إلى تأثرها الشديد والبكاء بعد لمّ شملهما. وانسحبت أديل من المسرح طالبةً من صديقها تسلية الجمهور لحين عودتها، وفق ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وفي أجواء كوميدية، حاول كار تأدية أغنية أديل المشهورة Make You Feel My Love ما تسبب بموجة ضحك هستيري لدى الجمهور.

ولم يتمكن أحدٌ من الجمهور تسجيل هذه اللحظة بعد أن تمت مصادرة جميع الهواتف المحمولة لتجنب تسريب العرض الموسيقي قبل إصدار ألبومها أو عرض الحفل على التلفزيون الخاص.

وعبّرت أديل عن قلقها للجمهور قائلةً: “أنا متوترة للغاية”، واعترفت بأنها اضطرت إلى اللجوء لشاشة التلقين (الأوتوكيو) لتتذكر كلمات أغنيتها لأن آخر عرض لها في المملكة المتحدة كان عام 2017.

وتحدثت النجمة عن سيطرة مشاعر الخوف والتوتر عليها، ما ظهر واضحاً في بداية الحفل، إذ إنها دخلت مسرح بالاديوم التاريخي من مدخل جانبي بدلاً من الباب الرئيسي ولم يتمكن الجمهور من رؤيتها.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير من بينهم الممثل الأميركي صامويل جاكسون، والمغنية الأميركية دوا ليبا، والممثلة الإنكليزية إيما واتسون، ومغني الراب البريطاني ستورمزي.

وساند أديل حبيبها، الوكيل الرياضي ريتش بول ودعمها في الحفل. والتقطت عدسات المصورين صوراً لهما معاً عند مغادرتهما الحفل حيث ظهرت أديل سعيدة للغاية بعد أن انهت الحفل بنجاح.