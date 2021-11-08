محمد الشرنوبي: “فرق خبرة” أدخلني في حالة توتر.. وماذا يقول عن إشادة دلال عبد العزيز به

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض الفنان المصري، محمد الشرنوبي، المنافسة على شباك التذاكر في السينما من خلال فيلم “فرق خبرة”، الذي يعتبر أولى بطولاته المطلقة.

وتحدث الشرنوبي، في تصريحات، عن الفيلم، وإشادة النجمة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز به، والسبب وراء عدم مشاركته في مهرجاني الموسيقى العربية والجونة هذا العام، وكيف تتعامل معه المعجبات بعد زواجه.

وقال الشرنوبي: “أولاً أطلق على الفيلم هذا الاسم نتيجة لفرق الخبرة بين (ناجي) وحبيبته (سلمى) التي تجسدها هدى المفتي، في الحياة وبين ناجي وذاته، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي يناسب جميع الفئات العمرية، عند مشاهدة أي فئة عمرية له سوف تشعر بأنه يشبهها”.

وتابع: “ما جذبني له هي طريقة كتابة السيناريو البسيطة التي ساعدتني على قراءته خلال نصف ساعة فقط، وخاصة وجود هدى المفتي التي تجمعني بها كيمياء فنية جيدة تجعل المشاهد يلاحظها، وفي النهاية سعيد بهذه التجربة الجديدة والمختلفة رغم دخولي في حالة من التوتر والخوف بسببها”.

أما عن إشادة الراحلة دلال عبد العزيز به، فأكد محمد الشرنوبي، قائلاً: “مسؤولية كبيرة بالنسبة لي، ووسام على صدري حتى آخر يوم في عمري”.

وعن السبب وراء عدم مشاركته في مهرجاني الموسيقى العربية والجونة هذا العام، أوضح: “لم يتم دعوتي لمهرجان الموسيقى العربية، والجونة لم أستطع حضوره بسبب ظروف شخصية ووجودي في السعودية من أجل عرض مسرحية (ياما في الجراب ياحاوي) بموسم الرياض”.

وعن كيفية تعامل المعجبات معه بعد زواجه، أشار: “لم يتغير أسلوب تعاملهن معي”، موضحاً: “مش بيعملوا حساب لزوجتي”.