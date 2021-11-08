دنيا بطمة تعلن تأجيلها تجربة التمثيل.. وتتحدث عن ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت المغنية المغربية، دنيا بطمة، إنها أجلت خطوة خوضها تجربة التمثيل لأجل غير مسمى، وبشكل نهائي، مضيفة: “هو في تمثيل أكتر من اللي بنشوفه على السوشيال ميديا.. هذه أكبر أفلام بشوفها أنا شخصياً”.

وتابعت بطمة، في تصريحات تلفزيونية عبر “تلفزيون الآن”، أنه لا جديد في مسألة غنائها تتر مسلسل في رمضان المقبل 2022، مبينة أنها تركز جهودها حالياً على ألبومها المغربي.

وعقبت بطمة، بشأن جديدها عن ألبومها الغنائي، بأنها طرحت منه أغنيتين، مردفة أنها وضعت خطة لطرح أغنية كل شهر أو شهرين، وستكون مصورة على طريقة الفيديو كليب، على أن يتم الانتهاء من طرحه في أبريل المقبل من 2022.

وأكدت أن هذا الموعد من انتهاء طرح الألبوم سيتواكب مع حفل يتم التحضير له لإطلاق جميع أغاني الألبوم فيه.

وعبرت دنيا بطمة عن سعادتها بنجاح فيديو كليب أغنية “أنا عندي استعداد”، موضحة أنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية على العمل، ووصلتها عدة فيديوهات من جمهورها، وهم يرددون كلمات الأغنية.

وبشأن ابنتها “غزل”، وظهورها مؤخراً بملابس “الهالوين” في المدرسة، قالت إنه عيد تراه مناسباً للأطفال، مبينة أن ابنتها ذهبت للمدرسة بتلك الأزياء، وأشاد بها المدرسون وزملاؤها، حيث ارتدت ملابس “الساحرة”.