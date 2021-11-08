مكسيم خليل يحتفل بعيد ميلاده بهذه الصورة.. وزملائه يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم السوري، مكسيم خليل، عن عمره الحقيقي خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ43، حيث شارك المتابعين عبر حسابه في موقع “إنستغرام” صورة له، بدا فيها أكثر شباباً، وأكد أنه تلقى العديد من الرسائل من محبيه في الساعات الماضية احتفالاً بهذه المناسبة.

وعبر مكسيم خليل عن سعادته برحلته الطويلة وسنوات حياته الفنية، كما لم يغفل عن تقديم الشكر لكل من تقدم له بالتهنئة في هذه المناسبة.

وكتب خليل، قائلاً: “وهيك.. فيقني الصبح.. الحب..الرفقة الحقيقية..الناس المحبة الصادقة.. ليقولولي أني صرت 43.. مافي أحلى من إنك تعيش رحلتك.. برفقة يلي فقت عليهن الصبح.. الروح بتطمن.. لما بتكونو بخير شكراً من القلّوب للكل”.

وحرص محبو مكسيم خليل على تهنئته بتلك المناسبة إضافة إلى عدد من نجوم الفن، كان أول المعلقين فيهم الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة التي استعادت أول لقاء بينهما قبل 12 عاماً، مشيرة إلى أنه لايزال بنفس شكله دون تغير ولم يؤثر فيه هذا العمر، وتمنت له العمر الطويل، والنجاح في كامل خطواته القادمة.

وكتبت سينتيا خليفة، قائلة: “عقبال المية! ولا عمرو أثّر الوقت عليك ولا هيأثر! اتعرفت عليك من 12 سنة في مسلسل (روبي)، ولما شفتك هالصيف في 8 أيام، بحلف بكل شي ما كأنو 12 سنة قطعوا! يا رب دايماً من نجاح لنجاح والروح دايماً حلوة وشابة”.

وكان من بين المهنئين أيضاً الفنانون: جفرا يونس، وعبدالكريم حمدان، ويارا صبري، ولورا أبو أسعد، وهبة حيدري، وسامر المصري، وريم زينيو، وإيمان بسيوني، وصفاء سلطان، وريان حركة.