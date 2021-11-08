“ستورمزي” ينضم إلى قائمة نجوم مهرجان “ياسلام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت حلبة مرسى ياس، وشركة فلاش للترفيه، عن اسم إضافي ينضم إلى نخبة نجوم عالم الغناء العالمي لإحياء أمسيات مهرجان “ياسلام”، لحفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021، ويحيي النجم العالمي “ستورمزي” أمسية الجمعة 10 ديسمبر في حفل موسيقي يلهب فيه حماسة جمهور أبوظبي في الاتحاد بارك مع مجموعة من أجمل أغانيه.

التصنيف البلاتيني

حصد مغني الراب استحسان النقاد وعشاق موسيقى الراب عالمياً، منذ ظهوره على الساحة الموسيقية في عام 2013، ونالت ألبوماته الغنائية التصنيف البلاتيني، وتصدر ألبومه الغنائي الأول الذي يحمل عنوان “غانغ ساينز آند براير” قائمة أفضل الألبومات مبيعاً في موطنه في المملكة المتحدة في عام 2017، كما حصد الألبوم جائزة أفضل ألبوم بريطاني في جوائز الموسيقى البريطانية لعام 2018.

أفضل الألبومات

ويعد ستورمزي من أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الثقافة والموسيقى في المملكة المتحدة، ويشتهر بمساهماته المهمة في تطوير المشهد الموسيقي، كما يعد صوتاً مهماً في مجال النشاط الاجتماعي وتمكين المجتمعات من أصولٍ أفريقية، وتصدر ألبومه الغنائي الأخير الذي يحمل عنوان “هيفي إز ذا هيد” قائمة أفضل الألبومات مبيعاً في المملكة المتحدة، ليصبح بذلك الألبوم الثاني له على التوالي الذي يحقق هذا الإنجاز، كما حقق الألبوم منذ إصداره أكثر من مليار استماع.

منحة دراسية

وفي عام 2018، أعلن “ستورمزي” عن إطلاق علامة ميركي للنشر، لتكون علامة فرعية تابعة لدار بينجوين راندوم للنشر الشهيرة عالمياً، وتتخصص “ميركي” بنشر أفضل الأعمال الأدبية النثرية والشعرية والكتب والدراسات، كما أعلن في شهر أغسطس من عام 2018 عن منحة دراسية تحمل اسمه، وتوفر المنحة السنوية الفرصة لاثنين من الطلبة من أصول أفريقية تكاليف الدراسة الكاملة في جامعة كامبردج. كما أعلن في الشهر الماضي عن تعهده بجمع 10 ملايين جنيه إسترليني خلال عشر سنوات، لدعم المنظمات والمؤسسات الخيرية والحركات الهادفة إلى مكافحة انعدام المساواة التي يواجهها البريطانيون من أصولٍ أفريقية في المملكة المتحدة، والعمل على تمكينهم.

45 جائزة

وحصد المغني الشاب أكثر من 45 جائزة، كما سجل العديد من الإنجازات في مجال العروض الغنائية الحية، ففي عام 2019 أصبح أول مغني راب يتصدر قائمة مهرجان جلاستنبيري الموسيقي، الذي يعد أحد أكبر وأهم المهرجانات الموسيقية عالمياً، ومن المؤكد أن تشعل أغانيه الأجواء في مساء الجمعة 10 ديسمبر، حينما يعتلي منصة الاتحاد بارك في جزيرة ياس.

برنامج حافل

وقال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: “سعداء بانضمام ستورمزي إلى خالد ولويس كابالدي على قائمة نجوم حفلات مهرجان (ياسلام) لما بعد سباق الجائزة الكبرى، وتشكل هذه الإضافة خطوة جديدة في تعزيز جدول الفعاليات الترفيهية للسباق، ومع عودة الجمهور إلى حلبة مرسى ياس في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021، فإننا نعدهم ببرنامج حافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تضفي المزيد من المتعة والترفيه إلى تجربة عطلة أسبوع السباق في أبوظبي”.