شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يتجاهل دعوة فين ديزل لـFast & Furious 10 .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من الدعوة التى وجهها النجم العالمي فين ديزل، للنجم العالمي ذا روك، من أجل المشاركة في الجزء العاشر والأخير من سلسلة الحركة والإثارة الشهيرة Fast & Furious، إلا أن الأخير قرر تجاهل الدعوة بشكل كامل وعدم الرد بالرغم من تواجده الدائم عبر منصات السوشيال ميديا.

ووجه ديزل أمس، دعوته بنشر بوست عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مرفق بصورة تجمعهما، وكتب: "أخي الصغير دوين، لقد حان الوقت، ينتظر العالم ختام السلسلة بالجزء العاشر، وكما تعلمون، يشير أطفالي إليك كـ العم دوين في منزلي، ليست هناك عطلة مرت ولم أرسل لك بعض الأشياء".

وأضاف ديزل: "الوقت قد حان، قلت لك منذ سنوات أنني سوف أفي بوعدي، أقسم أننا سنصل إلى إظهار أفضل جزء في النهاية، أقول هذا بكل الحب ولكن يجب عليك أن تظهر، لا تترك السلسلة، لديك دور مهم جدًا، ولا يمكن لأحد لعب هوبز غيرك".

وسرعان ما تجاهل ذا روك، الرد على منشور ديزل الذي حصد على أكثر من مليون و200 ألف لايك، وعشرات الالاف من التعليقات، اتلى تدعم محاولة الصلح التي بدأ بها ديزل، وأنهى بها شائعات الخلاف التي دارت بينهما خلال الفترة الأخيرة وتصدرت عناوين الصحف العالمية.

واكتفى ذا روك، بنشر منشورات للترويج لأفلامه الجديدة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، متجاهلاً الرد على ديزل، حيث شهد الحساب الرسمي لـ ذا روك خلال الساعات الأخيرة وبعد نشر ديزل منشوره، أربعة منشورات كان اخرهم الترويج لفيلم Red Notice.