شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال عن لسه الكلام زعلان: كنت بغنيها بإحساس الخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان رامي جمال، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد طرحه أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لسه الكلام زعلان"، والتي طرحها أمس، واقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة، والأغنية من ألحانه ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وهى الأغنية السابعة من ألبومه "ولسه" الذي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

وعلق رامي جمال على الأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "كل حد فينا عنده الشخص اللي غيابه مبيتعوضش سواء حبيب أو أب أو أم أو أخ أو صديق، وأنا بغني الغنوة دي كنت بغنيها بإحساس الخوف من فقد اي غالي …عجبتكم الغنوه ولا لا ولو عجبتكم متبخلوش برأيكم لأنه هو الدافع الوحيد والتقييم الأهم للفنان".

وطرح رامى جمال منذ أسابيع قليلة أغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغاني السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغاني، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.