شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تضيف فيلم Shang-Chi لمنصتها لاستكمال حصد الإيرادات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منصة ديزني بلس، إضافة فيلمها الأخير Shang-Chi، لقائمة أفلامها لاستكمال حصد الإيرادات التي حققها الفيلم طوال فترة عرضه في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته حتى الآن حوالي 446 مليون دولار.

ومن المقرر أن تعرض المنصة الأمريكية فيلمها الأخير Shang-Chi إلى قائمة أفلامها يوم 12 نوفمبر الجاري، لحصد أكبر عدد من المشتركين الجدد قبل انتهاء الربع الأخير من العام، حيث تنوي المنصة الوصول لـ500 مليون دولار إيرادات الفيلم قبل نهاية ديسمبر.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التى أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته الكندى ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشى" الذى يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض فى مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.