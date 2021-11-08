شكرا لقرائتكم خبر عن محامى المهن التمثيلية ينفى تعيين أحمد عبد العزيز نقيبًا خلفًا لـ أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحد الأشخاص شائعة تفيد بأن الفنان أحمد عبد العزيز أصبح نقيبًا لنقابة المهن التمثيلية خلفا للدكتور أشرف زكى، وهو أمر عارٍ تماما من الصحة ومجرد خبر كاذب.

وصرح شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، بأنه سيتقدم ببلاغ للسيد المستشار النائب العام، ضد شخص يدعى على محمدى، والذى اعتاد نشر أخبار كاذبة ضد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، ويكتب أخبار تعد كاذبة باستمرار.

وأضاف شعبان سعيد: "وقد نشر اليوم على صفحته بأن أحمد عبد العزيز أصبح نقيبًا لنقابة المهن التمثيلية خلفًا للدكتور أشرف زكى، وهذا خبر كاذب، وسيحاسب على هذا الامر، بعد التحقيق معه من النيابة العامة".

وتابع: "وسبق أن أقام الدكتور أشرف زكى بلاغ ضد هذا الشخص وصدر حكم جنائي يستوجب مسائلته وما زال الحكم قيد التنفيذ".