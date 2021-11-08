شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Spider-Man: No Way Home يصل الصين أولاً.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن وصول فيلم الأكشن والخيال المنتظر Spider-Man: No Way Home، لدور السينمات في الصين أولاً، قبل وصوله في عدد من دول العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم مارفل الجديد Spider-Man: No Way Home، سيصدر في الصين أولاً لحصد أكبر حصيلة إيرادات، حيث إن السوق الصيني يعد الأن الأضخم في صالات السينما في جميع أنحاء العالم، لامتلاكه أكثر من 5000 صالة عرض ومسرح.

وبدأ فيلم Spider-Man: No Way Home في مغازلة السوق الصيني عبر أول ملصق رسمي من Sony، مما أثار حماسة المعجبين الذين يبحثون في الصورة بحثًا عن تلميحات جديدة لما يمكن توقعه من العنوان.

وكشف مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل عن البوستر الدعائي للفيلم المنتظر "Spider-Man: No Way Home"، والمقرر طرحه في 14 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم الجديد من يوليو إلى ديسمبر من نفس العام 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider-Man حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غيرقادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.