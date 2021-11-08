شكرا لقرائتكم خبر عن نوران أبو طالب تحتفل بخطوبتها وتعلق: "خطبت لأفضل أصدقائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة نوران أبو طالب، بخطوبتها على صديق مقرب لها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "خطبت لأفضل أصدقائي، نرجو أن نحضر إلى الأبد أفضل ما في بعضنا البعض، ونشارك شغفنا تجاه الموسيقى، ونخلق أعظم الذكريات معًا".





يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها أهو ده اللي صار، الحلوة دي، كيفك انت، فى هويد الليل، كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة، طاير يا هوي، أن راح منك يا عين، أبعد مكان، بحبك ما بعرف، اه يالالي، والله ما طلعت الشمس ولا غربت، ممكن، شبابيك، يا غالي وروح خبر الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها فوازير، يا نجمة وفي الليل .



نوران ابو طالب

يشار أن نوران أبو طالب بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة اعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر وخارجها ، شاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانات دولية لموسيقي الجاز ونالت استحسان الجمهور والنقاد .