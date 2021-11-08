شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة".. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق عمل مسلسل "أبو العروسة" تصوير أول مشاهد الجزء الثالث منه الأسبوع الجارى، وتحديدًا بعد غدٍ الأربعاء، والعمل قد حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور أثناء عرض الجزأين الماضيين، حيث تم تقديمهما على شاشة قناة dmc.

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتباط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.



ابو العروسة

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة كلا من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.