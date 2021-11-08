يسرا تطالب متابعيها بالدعاء لسهير البابلى: فى أشد الحاجة لدعائنا

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القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة يسرا، متابعيها بالدعاء لسهير البابلى، وقالت عبر حسابها بإنستجرام: "حبيبتى سهير فى أشد الحاجة لدعائنا".

وقالت يسرا فى ستورى حسابها عبر إنستجرام: "حبيبتى سهير فى أشد الحاجة لدعائنا، إلهى اذهب البأس، رب الناس، اشف وانت الشافى، لا شفاء إلا شفائك شفاء لايغادر سقما، اذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة يا أعز الناس على قلبي".



يسرا

كشف رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى، موضحًا أن حالتها الصحية بدأت في الاستقرار، وتتجاوب معنا بعينيها وعندما تسمع القرآن تشعر بالراحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى محمد الباز، أن الفنانة تعبت فجأة نتيجة تدهور السكر، وتم نقلها للمستشفى وكانت في حالة حرجة، موضحًا أن الحالة جاءت لها وهي كانت متوضئة وقرأت القرآن، ودخلت.

ونفى زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، الشائعات المتداولة حول عملية قلب مفتوح مشددًا على ضرورة تحرى الكلمة.

وذكر رضا طعيمة، أنه بعد تلاوة بردة الإمام البوصيرى، قامت بفتح عينيها، لدرجة أن الممرضات ظلوا يرددون معهم كلمات البردة.