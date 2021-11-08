شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير فيلم "مربع برمودة" لـ مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل فيلم "مربع برمودة" من تصوير مشاهد الفيلم، بعد أن تم تصوير هذه المشاهد في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلي العديد من الشوارع بالقاهرة.

















من جانبه اقترب المخرج طارق رفعت من الانتهاء من عمليات المونتاج تمهيدًا للانتهاء من جميع مراحل الفيلم المختلفة استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الاحداث الكوميدية.













يشار إلى أن فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال واخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وروجينا وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت .