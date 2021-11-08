شكرا لقرائتكم خبر عن ريمكس جديد بلقطات من فيلم The Harder They Fall للترويج له.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لفيلم الإثارة والأكشن الجديد The Harder They Fall، بطولة النجم العالمي إدريس إلبا، عن لقطات جديدة من الفيلم مصحوبة بريمكس موسيقي جديدة للترويج للفيلم الذي يحتل مرتبة مرتفعة في التقييمات عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وجاء الفيديو الذي يبلغ مدته حوالي الدقيقتين مصحوب بموسيقي جديدة وبلقطات من التريلر الرسمي للفيلم بدون إضافة لقطات جديدة من الفيلم، ليحمس القائمين على الفيلم متابعيهم لمشاهدة العمل السينمائي.

كما وقع الاختيار على فيلم The Harder They Fall ليعرض في افتتاح المهرجان، وهو من إخراج جيمس صامويل وﺗﺄﻟﻴﻒ بواز ياكين وجيمس صامويل، وبطولة إدريس إلبا وجوناثان ميجورز.

حيث يدور الفيلم حول رجل يبحث عن الثأر والانتقام، من خلال رحلته في الوصول للرجل الذي تسبب في قتل والديه، ليبرم اتفاق مع عصابة بالتعاون معهم بسبب أهدافهما المشتركة في الانتقام.

واستوحت أحداث The Harder They Fall حول مأساة ويليام شكسبير الصادرة عام 1606 عن جنرال يتوق للسلطة ويفتقر إلى الضمير ويجسده دينزل واشنطن، الذى تؤجج طموحاته لأن يصبح ملكا لأسكتلندا، زوجته الليدى ماكبث، وتجسدها فى أحداث الفيلم فرانسيس ماكدورماند، كما هو الحال في الرواية، وسيسرد الفيلم أساليب الزوجين من أجل السيطرة على السلطة فى اسكتلندا.