شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تبدأ جلسات مسلسلها الجديد وتغير لونها مع صناع العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة ريهام حجاج التحضيرات المبدئية لمسلسلها الجديد، الذي يكتبه السيناريست أيمن سلامة، وينتجه جمال العدل، ويخرجه سامح عبد العزيز، حيث بدأت العمل على الحلقات الأولى للمسلسل، والتحضير للشخصية التي تقدمها ضمن أحداثه، حيث تلعب دورا مختلفا عليها سيكون مفاجأة للجمهور، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان تباعًا عن أسماء الفنانين المشاركين في العمل.

وحققت خلال اليومين الماضيين حلقة النجمة ريهام حجاج ردود فعل إيجابية وصدى واسعًا، وذلك بعد ظهورها كضيفة في برنامج "هنيدي شو"، مع النجم الكوميدى محمد هنيدى على قناة المحور، حيث تقوم فكرة البرنامج على استضافة الشخصيات الدرامية التي شاركت معه فى أعماله.

وقد بدأ هنيدى الحلقة باستقبال النجمة ريهام حجاج على أنغام الزفة الدمياطي كونها عروس فيلمه "يوم ملوش لازمة"، كما شاركته كواليس المشاهد والكواليس الكوميدية التى جمعتها بهنيدى، وقدم الاثنان خلال الحلقة دويتو غنائى أغنية يا سلام على حبي وحبك التي كان مقررًا أن يقوموا بغنائها في فيلم يوم ملوش لازمة.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.