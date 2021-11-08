شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى وأبو فى حفل غنائى الجمعة المقبلة بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان محمود العسيلى وأبو، حفلاً غنائيًا بإحدى المدن الترفيهية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 12 نوفمبر الجارى، ويقدم في الحفل كل منهما مجموعة كبيرة من أغانيه، وقدم محمود العسيلى مؤخرًا حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك.

وكان المطرب محمود العسيلى قد طرح الشهرالماضى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "قلقان"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.

وسبقها أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان، وأغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج، ومن الأغانى التى قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر على فتح الله.

وكان قد أشاد المطرب محمود العسيلى مؤخرا، بقرار نقابة المهن الموسيقية منع تشغيل أى فنان أو فنانة على فلاشة في الحفلات وضرورة أن يكون مصاحبا للفنان فرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تعزيز المنافسة والذوق العام، فضلا عن مساعدته في توفير عمل لكثير من الموسيقيين.