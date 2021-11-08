شكرا لقرائتكم خبر عن "حكايتي مع الزمان" ترسم البسمة على وجه ميرفت أمين بعد عام مليء بالأحزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما كانت النجمة ميرفت أمين من أهم النجمات على مستوى الوطن العربى طوال مسيرتها الفنية، التي كانت فيها رقمًا صعبًا في المعادلة الفنية بفضل مجموعة من الأدوار والأعمال التي شاركت فيها، كما تميزت دومًا بابتسامتها التي لا تغب عنها أثناء ظهورها بالبرامج التليفزيونية أو المناسبات إلا أنها عانت مؤخراً خلال العام الجارى 2021 من آلام فقد الأحبة والأصدقاء بعدما عاشت عاماً صعباً للغاية.



ميرفت امين

وذلك بعدما شهد العام وفاة أقرب اثنين لها، وهما الثنائى سمير غانم الذى رحل عن عالمنا في الـ20 من مايو العام الجارى، ثم عاشت فترة أصعب مع مرض الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي كانت بمثابة شقيقتها مثلما يعلم كل محبيهما لارتباطهما بصداقة وطيدة توثقت على مدار سنوات طويلة للغاية حتى صارا أختين، قبل أن تفقدها هى الأخرى في الـ7 من أغسطس.



ميرفت ورجاء ودلال

لتواصل ميرفت أمين عزلتها خاصة أن الأمرين جاء تباعًا بعد وفاة شقيقة أخرى لها هي رجاء الجداوى في يوليو من العام الماضي، بعدما كان الثلاثى "ميرفت ودلال ورجاء" بمثابة ثالوث مقرب للغاية لا ينفك عن الظهور معاً بأية مناسبة.



بنات ميرفت امين ودلال عبد العزيز

وبعد فقد الأحبة أثار حريق في العمارة التي تسكنها ميرفت أمين قلق محبيها للغاية قبل أن تطمأنهم على نفسها بعدها مؤكدة أنها بخير وأن الأمر لم يصل لشقتها إلا أن ما حصل كان مقلق للغاية لكل محبيها.

قبل أن تفاجأ جمهورها قبل نهاية العام بالعودة لجمهورها من خلال دور مختلف أثار تفاعل جمهورها معها، وطمأنهم عليها، بعدما قدمته ببراعة ليتصدر المسلسل مؤشرات البحث على جوجل مؤخراً، ويكون بمثابة حسنة في عام مليء بالصعوبات.

حدوتة "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال ومحد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج أحمد حسن، وتعرض على شاشة قناة dmc.