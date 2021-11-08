كارول سماحة تسبح عكس التيار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 08:23 مساءً - منذ 47 دقيقة

كارول سماحة مطربة تسبح عكس التيار، فهي تعتبر فنانة شاملة ترقص وتمثل وتغني بإحترافية عالية. شقت طريقها الفني من خلال مسرح الرحابنة وقدمت معهم عدداً من المسرحيات الناجحة ومنها ” ملوك الطوائف” و”المتنبي” وغيرها لكنها أرادت أن تدخل عالم النجومية من باب آخر فابتعدت عن آل الرحباني وخطهم الموسيقي وقررت أن تقدم أغاني جماهيرتها أوسع، فأطلقت أغنية ” اتطلع فيي هيك” التي نالت نجاحا منقطع النظير في كل العالم العربي ومن ذلك الحين بدأ اسم كارول في الإنتشار بطريقة مختلفة.

لا شك أن كارول واجهت مصاعب كثيرة وذلك بسبب عدم عملها مع شركة انتاج تدعم مسيرتها وتخفف عنها عبء المال لكنها أصرت على العمل منفردة مع مدير أعمالها ماريو الأسطى كي لا تبقى أسيرة شروط الاحتكار وهكذا مضت في سبيلها محققة النجاح تلو الآخر وهي التي تملك صوتا رنانا وشخصية منفردة إلى ان التقت بشركة ” لايف ستايلز” فتوافقا في أسلوب التفكير وقدما معا اغنيات ناجحة ومنها bon voyage و ” شكرا” وأخيرا ” يا شباب يا بنات” التي كتبها ولحنها سليم عساف وصورتها كليب مع المخرجة بتول عرفة . ونال هذا العمل استحسان الناس إذ بدت كارول عفوية ومرحة في كليب صور في أجواء صيفية تعكس الروح المرحة التي تتمتع بها وأيضا برزت موهبتها في التمثيل فجاء عملا مميزا يستحق ملايين المشاهدات التي يحققها على موقع يوتيوب.

كارول سماحة مختلفة عن بنات جيلها فهي تجمع بين العلم والثقافة والنجومية التي حصلت عليها متأخرة إنما بخطوات مدروسة تظهر شخصية إمرأة مثابرة تسعى إلى تحقيق ذاتها دون منة من أحد، عدا ذلك فهي لم تنس نفسها وقد أسست عائلة بعد أن تزوجت من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى وأنجبت إبنتها الوحيدة تالا لتكون بذلك قد أرضت غريزتها كأنثى رغم إنشغالاتها الفنية. اذا كارول سماحة فنانة تمتعك بحديثها المليء بالثقافة وتبهرك بإختياراتها الفنية التي تدرسها بتأن.