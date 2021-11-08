كتب امير فتحي في الاثنين 8 نوفمبر 2021 07:57 مساءً - كشفت الفنانة ” أمل رزق ” عن خضوع إبنتها ” لمى كتكت ” لعملية جراحية في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتضمن المنشور صورة لإبنة أمل رزق وهي على سرير المرض داخل المستشفى وظهرت لمى وهي تضع جبيرة بذراعها الأيمن .
وكتبت أمل رزق في تعليقها على الصورة : ” اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكن أسال اللطف فيه .. بنت عمرى داخلة العمليات بعد ساعتين .. اكرمنا يا رب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء لإبنتها : ” اللهم إني لا أسألك رد القضاء “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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