فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء لإبنتها : ” اللهم إني لا أسألك رد القضاء “

كتب امير فتحي في الاثنين 8 نوفمبر 2021 07:57 مساءً - كشفت الفنانة ” أمل رزق ” عن خضوع إبنتها ” لمى كتكت ” لعملية جراحية في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة لإبنة أمل رزق وهي على سرير المرض داخل المستشفى وظهرت لمى وهي تضع جبيرة بذراعها الأيمن .

وكتبت أمل رزق في تعليقها على الصورة : ” اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكن أسال اللطف فيه .. بنت عمرى داخلة العمليات بعد ساعتين .. اكرمنا يا رب ” .