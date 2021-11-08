إليكم موعد حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم العراقي كاظم الساهر حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت شركة “بنش مارك” عن موعد حفل الفنان كاظم الساهر، والذي سيقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، من خلال منشور على صفحة الشركة تم فيه تحديد موعد الحفل، الذي سيكون يوم الخميس 18 نوفمبر، وستُطرح التذاكر يوم 9 نوفمبر الساعة 7 مساءً.

وكتب عبر حسابهم: وين جمهور القيصر مستعدين.. وأخيراً كاظم الساهر في موسم الرياض.

ويأتي حفل كاظم في السعودية بعد النجاح الباهر الذي حققه في حفلاته الغنائية التي أحياها في مختلف المدن السعودية، وهو يتمتع بجماهيرية عالية، إذ يحرص جمهوره على حضور كل حفلاته، والتفاعل معه بحماس كبير.

وقد شارك كاظم الساهر سابقاً في حفلات “شتاء طنطورة”، والتي حظيت بحضور جماهيري كبير، وأحيا أيضاً حفلات في الرياض وجدة والدمام، كما شارك كاظم في حفلات سوق عكاظ بالطائف، وشهدت الحفلة حضوراً جماهيرياً كبيراً، كما أحيا حفلاً في مسرح الفنان الراحل طلال مداح بأبها، حيث غنَّى في حفلات موسم السودة.