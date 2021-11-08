نيك جوناس بالزي الهندي ويحتفل مع زوجته بذكرى ديوالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقامت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا حفلاً خاصاً في منزلها في لوس أنجليس للاحتفال بذكرى ديوالي الهندي، برفقة زوجها المغني والممثل الأمريكي الشهير نيك جوناس.

وتألق الثنائي بأزياء مميزة من التراث الهندي؛ حيث أحيَيَا طقوس العيد بحضور مجموعة من أصدقاء ومعارف بريانكا ونيك من النجوم والمشاهير، وأبرزهم شقيق نيك المغني جو جوناس، وعارضة الأزياء الشهيرة كريسي تيجن وزوجها جون ليجند.

وكانت بريانكا قد نشرت مؤخراً مجموعة من صور لها على صفحتها الخاصة في إنستغرام، وهي تغطس في أعماق البحر في إسبانيا؛ حيث كانت تمضي عطلة نهاية الأسبوع مع بعض الأهل والأصدقاء.

وأرفقت النجمة الصور بتعليق شكرت فيه كل من رافقها في هذا اليوم، وفريق الغطس الذي ساعدها والتقط لها الصور الجميلة تحت المياه.

وكان من أبرز الأشخاص الذين شكرتهم على تمضية هذا اليوم المميز، الذي ساعدها في التخلص من التوتر والضغط، الشقيق الأصغر لزوجها نيك جونس، فرانكي.

وبعد انتشار الصور، عمد بعض رواد الإنترنت وبعض المواقع العربية إلى التساؤل عن حقيقة حمل النجمة البالغة من العمر 39 عاماً؛ إذ إنها تظهر في الصورة الأخيرة ببطن منتفخ.